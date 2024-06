Messina. Addio allo chef Giovanni Siclari

Aveva iniziato negli anni Cinquanta, nei lidi di Mortelle, ed è stato per quasi 70 anni apprezzato per le sue qualità professionali

MESSINA – Quasi 70 anni di carriera come rinomato chef. Gli inizi nei lidi di Mortelle e poi, dalla fine degli anni Sessanta, a gestire il ristorante dell’esclusivo Hotel Riviera sempre a Messina. Dopo una breve malattia e circondato dall’affetto della sua famiglia, si è spento improvvisamente Giovanni Siclari, figura apprezzata in Sicilia nel settore della ristorazione e degli eventi.

Nel periodo tra il 1972 e il 1982, Siclari ha lavorato al ristorante dell’Hotel Europa. Nel 1982 ha inaugurato la Gastronomia Siclari, diventando anche un punto di riferimento per la rosticceria a Messina. Ha anche avviato, negli anni Novanta, con il ruolo di direttore, “La Risacca dei due Mari”, “Villa Musco” e poi nel 2015, affiancato della nipote Denise, l’Eco Resort “Borgo Musolino”, sui monti Peloritani.

Nella sua carriera professionale, è stato anche orgoglioso ambasciatore delle tradizioni della cucina siciliana in Paesi come l’ Australia e la Tasmania.

Lo ricordano così i suoi familiari: “Giovanni Siclari ha pure formato decine di cuochi e chef. Uomo dall’animo gentile e dal sorriso contagioso, è stato sempre benvoluto da tutti quelli che lo hanno conosciuto o che hanno lavorato al suo fianco. Ha coltivato fin da giovane la sua passione per la cucina, facendone un’arte, e ha sempre guardato al buono delle cose e delle persone”.

I funerali si terranno oggi martedì 25 giugno, alle ore 16.30, nella chiesa di Ganzirri.