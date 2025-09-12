Messina, addio ai “gabbiotti fantasma”: rimosse le garitte della Polizia Municipale mai utilizzate

Comune di Messina al lavoro per eliminare relitti, manufatti, dehors, edicole e chioschi non più in uso. In attesa di togliere anche i cartelli toponomastici illeggibili

Dopo anni di attesa, le garitte della Polizia Municipale posizionate in via Garibaldi sono state rimosse. Strutture prefabbricate installate con l’intento di garantire un presidio di sicurezza in punti strategici si erano trasformate col tempo in un simbolo di spreco e incuria, non essendo mai state effettivamente utilizzate per il loro scopo.

Installate in passato nell’ambito di un mai decollato piano di controllo del territorio, queste piccole postazioni erano rimaste vuote e silenziose. Cittadini e passanti avevano imparato a considerarle come un arredo urbano anomalo, un “monumento” a un progetto rimasto incompiuto, che ingombrava i marciapiedi senza offrire alcun servizio. La loro presenza era spesso oggetto di critiche, vista come uno spreco di denaro pubblico a fronte delle tante necessità della città.

La rimozione libera gli spazi e chiude un capitolo di un’iniziativa mai partita. L’amministrazione ha così preso atto dell’inutilità di un progetto fallito, preferendo restituire ai cittadini lo spazio e mettere fine al paradosso dei “gabbiotti fantasma”.

Altre rimozioni

“I più attenti – dice l’assessore Roberto Cicala – hanno sicuramente notato che si sta provvedendo a ripulire la città da relitti, manufatti, dehors, edicole e chioschi non più in uso sia pubblici che privati. Si sta procedendo a demolire e/o smontare tutte quelle opere che occupano suolo pubblico senza più titolo e che i vecchi proprietari non hanno provveduto a rimuovere nel momento in cui ne è stata ordinata la demolizione. Il Comune sta agendo in danno trascorsi i termini concessi. Nelle prossime settimane si procederà anche con arredi non autorizzati e dehors abbandonati. Si restituiscono alla cittadinanza spazi occupati inutilmente oltre che poco gradevoli alla vista”.

Tra i riferimenti anche quello di un vecchio chiosco, nell’area del costruendo parcheggio di viale Europa (ne abbiamo parlato qui).

I cartelli toponomastici

Da rimuovere anche i cartelli toponomastici luminosi ormai inutilizzati e degradati. Installati anni fa con l’obiettivo di illuminare i nomi delle vie la sera, questi pali sono rimasti a fare da “monumento all’incuria” in pieno centro, con le scritte sbiadite e le strutture spesso storte. Oltre a non svolgere più la loro funzione, rendono più difficile il passaggio sui marciapiedi e risultano superflui, vista la presenza delle targhe in marmo già esistenti e leggibili. Eliminare questi pali non sarebbe un’operazione costosa né complessa, eppure sono da lì da anni senza che mai si sia pensato di rimuoverli.

Articoli correlati