Parcheggio di viale Europa, riprendono i lavori. Demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare VIDEO

Sono in corso gli interventi di bonifica. L'area recintata era diventata una discarica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Riprendono i lavori per la realizzazione del parcheggio sul viale Europa. E’ stato demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare che si trovava proprio in mezzo all’area di cantiere. Negli ultimi mesi lo spartitraffico delimitato con le reti arancione era diventato una discarica a cielo aperto, fra rifiuti e indumenti abbandonati. Finalmente sono state avviate le attività di bonifica e pulizia dell’area. Ecco come si presentava il viale Europa alto fino a qualche giorno fa.