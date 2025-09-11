 Parcheggio di viale Europa, riprendono i lavori. Demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare VIDEO

Parcheggio di viale Europa, riprendono i lavori. Demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare VIDEO

Silvia De Domenico

Parcheggio di viale Europa, riprendono i lavori. Demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare VIDEO

giovedì 11 Settembre 2025 - 14:00

Sono in corso gli interventi di bonifica. L'area recintata era diventata una discarica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Riprendono i lavori per la realizzazione del parcheggio sul viale Europa. E’ stato demolito il vecchio chiosco dei frutti di mare che si trovava proprio in mezzo all’area di cantiere. Negli ultimi mesi lo spartitraffico delimitato con le reti arancione era diventato una discarica a cielo aperto, fra rifiuti e indumenti abbandonati. Finalmente sono state avviate le attività di bonifica e pulizia dell’area. Ecco come si presentava il viale Europa alto fino a qualche giorno fa.

viale europa chiosco
viale europa chiosco
viale europa chiosco
viale europa chiosco
viale europa chiosco

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Messina. Premiati i bagnini protagonisti di salvataggi in mare
Max Pezzali raddoppia a Messina: concerto allo stadio anche il 2 luglio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED