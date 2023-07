Messina. Affermazione internazionale per la Chirurgia oncologica del Papardo - Tempostretto

Il risultato ottenuto da tre chirurghi pone l'ospedale messinese come centro di riferimento per il trattamento delle patologie benigne e maligne di fegato, vie biliari e pancreas

MESSINA – Affermazione Internazionale per la Chirurgia oncologica dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina. Due video innovativi sul trattamento laparoscopico delle Metastasi Epatiche e della Malattia Policistica Epatica eseguiti dal dottor Edoardo Saladino (incarico aziendale per la Chirurgia Epatobiliopancreatica) con il dottor Giuseppe Cuticone e la dottoressa Elisa Bertilone, chirurghi oncologi afferenti all’Uoc di Chirurgia Oncologica diretta dal professore Nino Gullà, sono stati selezionati al 15° Congresso biennale dell’associazione europeo-africana di Chirurgia del fegato delle vie biliari e del pancreas (E-AHPBA) che si è tenuto a Lione dal 6 al 9 giugno scorsi. Tale risultato pone la Chirurgia Oncologica del presidio ospedaliero messinese come centro di riferimento per il trattamento delle patologie benigne e maligne di fegato, vie biliari e pancreas.

I chirurghi hanno espresso un particolare ringraziamento alla direzione generale del Papardo, al Gruppo oncologico multidisciplinare (Gom) coordinato dal professore Gullà, alle aziende che hanno fornito tali nuove tecnologie e a tutti gli altri colleghi ed infermieri che hanno contribuito a sviluppare il progetto. “Un progetto ambizioso – sottolineano – che ci ha permesso di raggiungere alti livelli professionali, permettendo di offrire ai pazienti le più innovative cure ad oggi disponibili sia in ambito nazionale sia internazionale”.

