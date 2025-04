Messina. Affitti a canone concordato, -60 % di imposta sul reddito e -25 % di Imu

Firmato accordo triennale per agevolazioni fiscali

Messina ha un nuovo accordo territoriale che regola i contratti di affitto a canone concordato in tutto il territorio comunale. Già depositato al Protocollo del Comune di Messina, il documento è stato sottoscritto dalle sigle sindacali di proprietari e inquilini maggiormente rappresentative a livello locale.

Questo accordo stabilisce i parametri per la determinazione del canone di locazione con tassazione agevolata in base a criteri specifici, come la zona in cui si trova l’immobile, le sue caratteristiche, la superficie e i servizi accessori.

«Il nuovo accordo territoriale è l’occasione per usufruire di notevoli vantaggi fiscali in modo semplice e veloce, rivolgendosi alle Associazioni di categoria firmatarie» sottolinea l’avvocato Antonio Correnti – presidente provinciale dell’U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari).

Considerata la rilevanza che riveste l’emergenza abitativa nella città dello Stretto, gli accordi territoriali consentono una riduzione del canone massimo di affitto portando tangibili vantaggi sia agli affittuari sia ai proprietari dell’immobile locato. Il Comune, infatti, ha la facoltà di deliberare aliquote delle imposte e tasse che graveranno sugli immobili e, di conseguenza, sui proprietari, in misura più favorevole per coloro che concederanno in locazione principale immobili alle condizioni definite dall’accordo territoriale. Inoltre, per tutti i contratti concordati sono previste delle agevolazioni fiscali anche per l’Imu, pari allo sconto del 25%.

I contratti oggetto dell’agevolazione sono tre, ovvero:

Contratto abitativo (nelle formule 3+2, 4+2, 5+2 e 6+2 anni);

Contratti per studenti universitari (per una durata compresa tra 6 – 36 mesi);

Contratto transitorio puro (per una durata compresa tra 1 – 18 mesi).

Il nuovo accordo, che ha durata di tre anni, introduce alcune importanti novità che sono frutto di una proficua sinergia attivata con l’Amministrazione comunale e, in particolare, con l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore. La prima riguarda il Fondo Sociale e l’assistenza abitativa (articolo 13), che si focalizza sull’opportunità che al fondo sociale pervenga annualmente anche una dotazione finanziaria aggiuntiva del Comune di Messina; la seconda, invece, si focalizza sull’Edilizia sociale (articolo 14), introducendo la possibilità di concedere un canone di locazione concordato a fronte dello svolgimento da parte dell’inquilino di servizi di utilità sociale nei confronti del locatore che sia impossibilitato a svolgerli in maniera autonoma.

La firma dell’accordo territoriale è un traguardo importante nelle politiche abitative del Comune di Messina perché rappresenta uno strumento concreto di risposta alle esigenze abitative della città.

Le sigle sindacali di proprietari e inquilini firmatarie dell’accordo territoriale per Messina, le uniche a poter sottoscrivere la certificazione che dà diritto alle agevolazioni fiscali sui contratti di locazione oggetto dell’accordo, sono: