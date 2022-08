Messina. Aggredisce la compagna e la chiude in casa, arrestato 32enne - Tempostretto

Le aveva anche tolto documenti, carta di credito e telefono, nascosti sopra un armadio, per impedirle di scappare e chiedere aiuto

Maltrattamenti, lesioni personali aggravate, sequestro di persona e riduzione in schiavitù. Sono i reati di cui è ritenuto responsabile un 32enne messinese pluripregiudicato, arrestato ieri dai poliziotti delle Volanti.

L’uomo aveva avuto da poco una relazione con una donna, all’inizio consensuale poi trasformata in un incubo. Gli agenti l’hanno trovata in casa, chiusa a chiave in una stanza, con diversi ematomi e lividi. Lui le aveva anche tolto documenti, carta di credito e telefono, nascosti sopra un armadio, per impedirle di scappare e chiedere aiuto.

Dalla ricostruzione dei fatti sono emerse ripetute violenze psicologiche e fisiche, ad esempio con una cintura che è stata trovata e sequestrata.

L’uomo è stato portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa di convalida dell’arresto da parte del giudice, ed anche denunciato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre. Le chiedeva continuamente soldi e, al rifiuto, la aggrediva. Era stata proprio la donna, esasperata, a chiamare gli agenti.