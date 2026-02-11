Messina. Ai domiciliari con pistola rubata e 4 kg di cocaina, arrestato 49enne

In casa anche 3 mila euro in contati e la chiave di una porta blindata che ha condotto la Polizia all'arma

MESSINA – Una “soffiata” ha permesso alla Polizia di arrestare un pregiudicato trovato con armi e droga in casa. Francesco Spadaro era ai domiciliari quando gli agenti hanno bussato a casa per il controllo.

La perquisizione ha permesso di trovare una busta con 3 mila euro in contanti sotto vuoto e diversi pacchi, ricoperti di grasso animale, di cocaina in gran parte purissima, per complessivi poco meno di kg. La chiave di una porta blindata ha poi insospettito gli agenti che tramite quella sono arrivati al nascondiglio di una pistola Magnum calibro 357 e 26 cartucce dello stesso calibro. La pistola era stata rubata a Torino nel 1998, è in perfetto stato.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio e per la detenzione illegale dell’arma e del relativo munizionamento. Dopo l’udienza di convalida il giudice lo ha rinchiuso in carcere. Ora attende il processo, difeso dagli avvocati Alessandro Trovato e Salvatore Silvestro.