Redazione

Pedina l’ex moglie e continua a perseguitarla, 63enne arrestato per stalking

mercoledì 11 Febbraio 2026 - 14:26

L'uomo è entrato nel negozio della donna, a Messina sud, ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri

MESSINA – Era già stato denunciato dall’ex moglie. Ieri mattina, un 63enne messinese l’ha pedinata e poi è entrato nel negozio dell’ex a Messina sud. La donna ha chiamato il “112 Nue”, Numero unico di emergenza. Da qui l’intervento nell’esercizio commerciale da parte dei carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile. I militari hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto responsabile di atti persecutori.

Il 63enne si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

