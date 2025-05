Messina al femminile vince il Trofeo dei Territori di pallavolo

In finale il gruppo guidato da Nicola D'Andrea supera Catania. Sempre con gli etnei termina in semifinale il cammino della rappresentativa maschile

Va in archivio l’edizione 2025 del Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup, la più importante manifestazione giovanile di pallavolo, patrocinata dall’assessorato regionale allo Sport. Al PalaSport Marzio Tricoli di Cefalù vincono Messina, nel femminile, confermando la vittoria dello scorso anno. La due giorni, dedicata alle rappresentative dei sei comitati territoriali, si rivela una festa dello sport all’insegna dei giovani. Gli obiettivi di Fipav Sicilia sono ampiamente raggiunti. È stata una grande festa di sport.

Al femminile grande entusiasmo per la finale raggiunta contro Catania, remake della passata stagione, e la vittoria finale. Parte bene Messina, che si porta avanti 8-6. Poi tra le due squadre regna un grande equilibrio, con uno straordinario botta e risposta fino al 15 pari. L’altalena di emozioni prosegue fino al 20-20. Messina allunga nel finale (23-21), ma Catania reagisce e ristabilisce la parità (23-23). Al primo tentativo, Messina chiude il set con un muro vincente (25-23). Nel secondo parziale, la rappresentativa peloritana prende subito il largo (11-4): il break si rivela decisivo e consente a Messina di aggiudicarsi anche il secondo set (25-12). Nel terzo parziale la storia non cambia: le peloritane, guidate da Nicola D’Andrea (stesso staff della passata stagione con Agnese Prinzivalli assistente, Giovanni Russo dirigente), piazzano un altro break che vale l’11-4 e conducono fino alla fine. A Messina va anche il Memorial Salvio Di Pietra, dedicato allo storico presidente regionale della Federvolley. In semifinale le peloritane avevano superato

La Messina maschile si ferma invece in semifinale, sconfitta da Catania poi a sua volta sconfitta da Palermo per l’assegnazione del titolo. Per i ragazzi peloritani il girone si era concluso al secondo posto con la vittoria su Akranis e poi la sconfitta subita in rimonta contro Monti Iblei.

Premi e ringraziamento del presidente Locandro

Miglior giocatrice: Sofia Rossini (Messina). Miglior alzatrice: Sofia Rossini (Messina). Miglior schiacciatrice: Giorgia Longo (Messina). Miglior centrale: Cristina Guercio (Catania). Miglior libero (Alessandra Salgado).

Miglior giocatore: Marco Provenza (Palermo). Miglior alzatore: Andrea Pagano (Palermo). Miglior schiacciatore: Leandro Garilli (Catania). Miglior centrale: Giovanni Cocco (Catania). Miglior libero: Alessandro Caragliano (Messina).

Così il presidente Fipav Sicilia Antonio Locandro: “L’evento si è rivelato un successo sul piano organizzativo sotto tutti i punti di vista. Per i ragazzi è stata un’esperienza sportiva, formativa e stimolante, sotto ogni aspetto. In questi giorni si è respirata un’aria speciale, perché in campo e fuori abbiamo vissuto un evento ricco di valori sportivi, fair play e grande gioia. È stato un Trofeo dei Territori che ha confermato come, facendo sistema, si possano ottenere grandi risultati. Organizzare un evento distribuito su quattro comuni – Cefalù, Trabia, Termini e Lascari – ne è stata la dimostrazione, nonché una solida base per il futuro”.