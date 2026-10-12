Messina, al Papardo primo intervento in Sicilia con tecnologia Affera™ per le aritmie

L'azienda ospedaliera annuncia un intervento innovativo per la fibrillazione atriale

MESSINA – Primo intervento in Sicilia con tecnologia Affera™ per l’ablazione della fibrillazione atriale: il Papardo si conferma centro di riferimento per le aritmie. “Un nuovo importante traguardo per l’elettrofisiologia dell’A.O. Papardo, che rafforza il proprio ruolo nel trattamento avanzato delle aritmie. Il Papardo raggiunge un importante traguardo per la cardiologia siciliana: è stato eseguito con successo il primo intervento in Sicilia di ablazione della fibrillazione atriale con il sistema Affera™ Mapping and Ablation System”, viene annunciato.

E ancora: La procedura è stata realizzata dal team di Elettrofisiologia utilizzando il catetere Sphere-9™ e il software di mappaggio Prism-2™. La piattaforma integra mappaggio, navigazione e ablazione in un unico sistema, consentendo di lavorare con elevata

precisione secondo un workflow “zero-exchange”: mappare, trattare e verificare il risultato senza sostituire il dispositivo.

L’introduzione di questa tecnologia amplia le possibilità terapeutiche dell’équipe e consente un approccio sempre più mirato e personalizzato al trattamento della fibrillazione atriale”.

«È un risultato importante per la nostra équipe e per il Papardo – dichiara il prof. Giuseppe Andò, direttore dell’U.O.C. Cardiologia –. L’introduzione di Affera™ amplia le nostre possibilità terapeutiche, mantenendo sempre al centro la sicurezza, il benessere e la qualità di vita del paziente».



“Vocazione del Papardo di Messina a essere un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle aritmie”



«Questo intervento rappresenta un importante risultato per il nostro team di Elettrofisiologia – sottolinea il dott. Antonio Taormina –. L’utilizzo di Affera™ ci permette di integrare diverse fasi della procedura in un unico sistema e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra attività nel trattamento delle aritmie».

“Fondamentale il lavoro di squadra di medici, personale infermieristico e professionisti coinvolti, che hanno operato in sinergia nelle diverse fasi del percorso assistenziale. Un ruolo decisivo è stato svolto anche dall’équipe di Anestesia, il cui contributo rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza e la gestione complessiva di una procedura elettrofisiologica di elevata complessità”, viene evidenziato.

Per la direzione strategica dell’A.O. Papardo, il risultato «conferma la capacità dell’Azienda di coniugare innovazione tecnologica e competenze professionali, traducendo gli investimenti in opportunità di cura sempre più avanzate e personalizzate».

“Con l’introduzione di Affera™, il Papardo rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel campo dell’elettrofisiologia, consolidando un percorso fatto di competenze, esperienza e innovazione.

Il primo intervento in Sicilia con questa piattaforma non è soltanto un traguardo tecnologico, ma la conferma della vocazione del Papardo a essere un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle aritmie, in Sicilia e nel Sud Italia, mettendo competenze, innovazione e centralità del paziente al servizio della qualità e della sicurezza delle cure”, si sottolinea sempre nella nota dell’azienda ospedaliera di Messina.