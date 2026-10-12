 "Rinviata ancora la riapertura della piscina Campagna, serve programmazione"

“Rinviata ancora la riapertura della piscina Campagna, serve programmazione”

Redazione

“Rinviata ancora la riapertura della piscina Campagna, serve programmazione”

lunedì 12 Ottobre 2026 - 08:44

Messina. La nota dei consiglieri Cacciotto, Barresi e Minutoli. "Approssimazione nella gestione di un impianto strategico per 400 utenti"

MESSINA – Per la piscina “Graziella Campagna”, sul Viale San Martino, rinviata ancora la riapertura. Basta con il valzer degli annunci, serve programmazione per oltre 400 utenti”. Una “situazione di stallo” che i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco) denunciano.

“La possibile riapertura il 19 ottobre, cittadinanza e società sportive meritano rispetto”

“Nonostante le reiterate rassicurazioni dell’amministrazione comunale, che avevano inizialmente indicato la fine di settembre e poi la prima settimana di ottobre come termine per la ripresa delle attività, i cancelli della struttura rimangono tuttora sbarrati. A questo punto, dopo settimane di incertezze, l’ultimo annuncio fisserebbe una possibile riapertura per il prossimo 19 ottobre. Da oltre un mese assistiamo esclusivamente a un continuo rinvio di date e proclami”, dichiarano i consiglieri. 

E ancora: “Quello della piscina “Graziella Campagna” è un copione che si ripete sistematicamente ogni anno. A dispetto delle narrazioni trionfalistiche, la realtà dei fatti evidenzia un’assoluta approssimazione nella gestione di un impianto strategico che garantisce il diritto allo sport a oltre 400 utenti, tra atleti, famiglie e cittadini”.

I rappresentanti circoscrizionali “ricordano come le criticità temporali abbiano già caratterizzato il passato recente: nel 2024, infatti, la struttura riuscì a riaprire i battenti solo il 18 novembre, penalizzando pesantemente l’inizio della stagione agonistica e amatoriale. Ci auguriamo che quest’ultimo annuncio per il 19 ottobre sia finalmente quello risolutivo e non l’ennesima promessa disattesa. La cittadinanza e le società sportive meritano rispetto, trasparenza e un reale interesse istituzionale verso un bene pubblico essenziale per il nostro territorio”, concludono Cacciotto, Barresi e Minutoli. .

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