“Rinviata ancora la riapertura della piscina Campagna, serve programmazione”

Messina. La nota dei consiglieri Cacciotto, Barresi e Minutoli. "Approssimazione nella gestione di un impianto strategico per 400 utenti"

MESSINA – Per la piscina “Graziella Campagna”, sul Viale San Martino, rinviata ancora la riapertura. Basta con il valzer degli annunci, serve programmazione per oltre 400 utenti”. Una “situazione di stallo” che i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco) denunciano.

“La possibile riapertura il 19 ottobre, cittadinanza e società sportive meritano rispetto”

“Nonostante le reiterate rassicurazioni dell’amministrazione comunale, che avevano inizialmente indicato la fine di settembre e poi la prima settimana di ottobre come termine per la ripresa delle attività, i cancelli della struttura rimangono tuttora sbarrati. A questo punto, dopo settimane di incertezze, l’ultimo annuncio fisserebbe una possibile riapertura per il prossimo 19 ottobre. Da oltre un mese assistiamo esclusivamente a un continuo rinvio di date e proclami”, dichiarano i consiglieri.

E ancora: “Quello della piscina “Graziella Campagna” è un copione che si ripete sistematicamente ogni anno. A dispetto delle narrazioni trionfalistiche, la realtà dei fatti evidenzia un’assoluta approssimazione nella gestione di un impianto strategico che garantisce il diritto allo sport a oltre 400 utenti, tra atleti, famiglie e cittadini”.

I rappresentanti circoscrizionali “ricordano come le criticità temporali abbiano già caratterizzato il passato recente: nel 2024, infatti, la struttura riuscì a riaprire i battenti solo il 18 novembre, penalizzando pesantemente l’inizio della stagione agonistica e amatoriale. Ci auguriamo che quest’ultimo annuncio per il 19 ottobre sia finalmente quello risolutivo e non l’ennesima promessa disattesa. La cittadinanza e le società sportive meritano rispetto, trasparenza e un reale interesse istituzionale verso un bene pubblico essenziale per il nostro territorio”, concludono Cacciotto, Barresi e Minutoli. .