Messina, al via i lavori per la nuova mensa scolastica dell’Istituto Catalfamo

Iniziato lo scavo di fondazione dell’opera finanziata dal Pnrr. L’intervento garantirà nuovi spazi per il servizio mensa

MESSINA – Oggi ha preso avvio il cantiere per la realizzazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto “Giuseppe Catalfamo” – plesso Sant’Annibale. Intervento inserito nell’ambito del Programma Pnrr – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.2.

“L’inizio effettivo dei lavori è stato segnato dall’esecuzione dello scavo di fondazione della nuova struttura. Per garantire le migliori condizioni di sicurezza e limitare al minimo le interferenze con le attività scolastiche, l’avvio delle opere è stato programmato in concomitanza con l’inizio del periodo vacanziero, caratterizzato da una minore presenza di utenza all’interno dell’istituto. L’intervento, prevede la realizzazione di una moderna mensa scolastica destinata a migliorare i servizi offerti agli studenti e a favorire l’estensione del tempo scuola, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, comunica il Comune di Messina.

I costi e i dettagli dell’operazione con committente il Comune di Messina

Committente dell’opera è proprio il Comune, mentre l’esecuzione dei lavori è affidata alla società Ediltor S.r.l., con sede legale a Pedara, in provincia di Catania. L’appalto è stato aggiudicato con un ribasso d’asta del 22,424%. Il valore complessivo del progetto ammonta a 461.874,54 euro, di cui 320.427,65 euro destinati ai lavori, 16.024,01 euro agli oneri per la sicurezza, 15.806,64 euro alle spese di progettazione e 105.047,20 euro alle somme a disposizione dell’amministrazione. L’importo contrattuale è pari a 280.405,60 euro oltre Iva, “comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e delle spese di progettazione relative al progetto di fattibilità tecnico-economica”. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Luigi Di Bartolo, mentre il ruolo di responsabile unico del progetto (Rup) è svolto dal dottor Letterio Rodilosso.

L’amministrazione comunale “conferma il proprio impegno nel potenziamento dell’edilizia scolastica cittadina e nel miglioramento dei servizi destinati alla popolazione studentesca, attraverso interventi strategici finanziati con le risorse del Pnrr”.