Messina. Al via la 74esima stagione concertistica di Accademia Filarmonica - Tempostretto

28 spettacoli in programma. Tra i protagonisti: il pianista Danilo Rea, la ballerina Anbeta Toromani, il cantautore Toquiño e l’attore Giorgio Marchesi

MESSINA – Il pianista Danilo Rea, la ballerina Anbeta Toromani, il cantautore Toquiño, l’attore Giorgio Marchesi sono alcuni degli artisti della 74ma stagione concertistica di Accademia Filarmonica che s’inaugura sabato prossimo alle 18 al Palacultura, con il concerto del violinista Giuseppe Gibboni assieme alla Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli. 28 spettacoli che vedranno protagonisti alcuni fra i più grandi interpreti del panorama artistico internazionale, accanto a giovani talenti emergenti. Una proposta particolarmente ambiziosa con la quale, dopo il lungo stop legato alla pandemia, la prestigiosa associazione intende richiamare la cittadinanza sul valore della musica, in particolare quella classica, “fra i più importanti patrimoni culturali del nostro Paese nonché strumento di crescita personale e collettiva”, come ha sottolineato il presidente Marcello Minasi.

Danilo Rea e gli altri protagonisti

Fra gli appuntamenti più attesi del ricco cartellone, lo spettacolo di musica e danza Preludes con Anbeta Toromani – volto noto della seconda edizione del talent “Amici” – Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez e la pianista Sofia Vasheruk, il 26 novembre e il progetto del pianista Danilo Rea “Take Zero” sulla canzone italiana d’autore rivisitata per l’occasione in chiave jazz il 18 dicembre; con lui Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria. Grande attesa per la nuovissima versione teatrale de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello interpretato dal noto attore Giorgio Marchesi, con musiche appositamente composte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli il 25 febbraio, ma soprattutto per Toquiño – leggenda vivente della musica brasiliana per la prima volta a Messina – che festeggerà il mezzo secolo di carriera; con lui la cantante Camilla Faustino. Tra gli appuntamenti spicca quello con il flautista Andrea Griminelli solista e direttore dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia il 5 novembre e “La leggenda del pianista sull’Oceano”, omaggio a Ennio Morricone con Cicci Santucci, trombettista e compositore noto, tra l’altro, per aver dato voce alla tromba che si ascolta nell’omonimo film, assieme al pianista Luca Ruggero Jacovella e al loro quintetto, l’11 marzo.

Gli altri appuntamenti

Gli altri appuntamenti della stagione saranno il 20 novembre con l’Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, con il pianista Giuseppe Albanese, diretta dal maestro Pier Carlo Orizio; il 10 dicembre il recital del pianista Joe Hong Park e il 26 dicembre l’immancabile Gospel natalizio affidato quest’anno a Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, fra i più noti degli Stati Uniti. Il 2023 si apre con il concerto, il 14 Gennaio, della Roma 3 Orchestra diretta da una delle più prestigiose bacchette italiane, il maestro Pietro Borgonovo, con la partecipazione del primo violino dell’orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli Gabriele Pieranunzi. Il 28 gennaio sarà la volta del violinista Davide Alogna con il pianista Enrico Pace e il Quartetto EOS, che proporranno in prima esecuzione il Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi di Ernest Chausson; il 4 febbraio si esibirà Paolo Restani, fra i più rinomati pianisti italiani a livello internazionale, mentre l’11 febbraio sarà la volta dello spettacolo La musica miracolosa, con il pianista Francesco Nicolosi e lo scrittore e giornalista Stefano Valanzuolo che proporranno una rilettura della drammatica storia del pianista polacco Wladyslaw Szpilman, raccontata nella pellicola di Roman Polanski “Il pianista”. Si proseguirà il 29 aprile con il concerto per pianoforte di Gaetano Indaco, docente del conservatorio “A. Corelli”, il 6 maggio con il duo Gennaro Cardaropoli violino e Alberto Ferro, pianoforte.

A chiudere la stagione che, come ha dichiarato la direttrice artistica Grazia Spuria (nella foto), “coniuga tradizione e innovazione e soddisfa le diverse esigenze di pubblico”, saranno il violoncellista Vito Paternoster e il pianista Pierluigi Camicia, protagonisti del concerto celebrativo per i 20 anni del Teatro Annibale. A completare il cartellone la rassegna “Giovani Talenti”, 8 appuntamenti alla Sala Laudamo, dedicata a giovani musicisti del panorama nazionale già affermati.