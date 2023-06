Messina. Al via la disinfestazione: dalla zona nord al centro e sud - Tempostretto

Lo comunica Messinaservizi. Si parte 5 e 6 giugno

MESSINA – A partire da lunedì 5 giugno sarà avviato da Messinaservizi Bene comune il cronoprogramma degli interventi di disinfestazione in città, da aggiungere alle attività di deblattizzazione già in corso. A comunicarlo è il sindaco Federico Basile. “Il servizio interesserà le tre aree cittadine nord, centro e sud – spiega la presidente della Msbc Mariagrazia Interdonato – e articolato su tre settimane. Lunedì 5 avvieremo l’attività di disinfestazione nella zona Nord e proseguiremo, giovedì 8 nell’area del centro città, e giovedì 15 nella zona Sud”.

Messinaservizi raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. A causa del maltempo la programmazione potrebbe subire variazioni.



AREA NORD

5 giugno

Torrente Trapani (da incrocio V.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), V.le R. Margherita (dal

torrente Trapani all’incrocio Via Palermo), Via Palermo (dall’incrocio V.le R. Elena a Centro Neurolesi),

V.le Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S Jachiddu, Tre Monti, Villaggio

Svizzero, V.le R. Elena, Fornaci Alte e Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), V.le Della

Libertà (fino incrocio Annunziata).



6 giugno

Annunziata (lato DX fino a C.da Citola), Villaggio Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a

Granatari), Via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente

Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore.

7 giugno

S.S. 113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola), Gesso, San Saba,

Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo.

Le isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli da lunedì 5 saranno chiuse durante la fascia pomeridiana.