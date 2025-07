Messina. Al via lunedì gli interventi nei villaggi alluvionati della zona sud

Previsti lavori di ripristino della pavimentazione e realizzazione di condotte per le acque piovane a Santo Stefano di Briga, con successivi interventi a Santo Stefano Medio e Giampilieri Marina

MESSINA – Da lunedì 7 luglio prenderanno il via i lavori di ripristino della pavimentazione stradale nelle vie Crispi e Arnò, nonché nella parte adiacente a piazza San Giovanni, a Santo Stefano di Briga. In particolare, sarà pavimentata l’intera via Crispi fino a piazza San Giovanni con monostrato vulcanico, lo stesso materiale già utilizzato in via Vittoria e piazza Roma. Nella parte bassa di via Arnò, in corrispondenza dell’area antistante la scuola, verrà inoltre realizzata una condotta per la raccolta delle acque piovane. I lavori inizieranno proprio da piazza San Giovanni: per questo, nei primi giorni, sarà chiuso al transito veicolare il tratto interessato, secondo quanto disposto dall’ordinanza viabile numer 950 del 3 luglio.

Dal 7 luglio all’8 agosto 2025 sarà in vigore, nelle vie Crispi, San Giovanni e Arnò di Santo Stefano di Briga, il divieto di sosta h24 (con zona rimozione coatta su entrambi i lati) e il divieto di transito veicolare. Le limitazioni verranno applicate per singoli tratti di intervento, garantendo sempre, in condizioni di sicurezza, il transito pedonale e l’accesso agli ingressi laterali. Sarà cura dell’impresa appaltatrice installare idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa e di indicazione dei percorsi alternativi.

“Questi interventi – spiega l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli – sono finanziati con un contributo straordinario per l’anno 2023 che il Comune di Messina ha ricevuto dalla Regione Siciliana, nell’ambito dei fondi per la rivitalizzazione dei villaggi alluvionati colpiti dagli eventi del 2009. Dopo Santo Stefano di Briga, si proseguirà anche con gli interventi previsti in piazza Pioppo e Santa Maria dei Giardini a Santo Stefano Medio, nonché a Giampilieri Marina”.