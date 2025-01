Messina. Alla piscina Campagna sei mesi gratuiti di nuoto paralimpico

Dal 27 gennaio per tre ore a settimana, ripartite nei giorni dispari, ragazzi autistici avranno la possibilità di nuotare con tecnici formati

MESSINA – La recente riapertura della piscina Comunale “Graziella Campagna”, e i lavori effettuati nei mesi scorsi per renderla accessibile, hanno portato ad una novità presentata questa mattina a palazzo Zanca. Da fine gennaio infatti, e per i sei mesi successivi, ragazzi affetti da autismo avranno la possibilità di nuotare per tre ore a settimana seguiti da tecnici specializzati. Questo andrà ad aggiungersi agli spazi e corsi che già vedono persone affette da disabilità utilizzare l’impianto.

Nella conferenza stampa odierna l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro si è definito un pontiere, “dopo le sollecitazioni dalla collega Alessandra Calafiore e di Francesco Giorgio, e grazie all’interlocuzione con Fin Sicilia che ha in gestione l’impianto, siamo riusciti finalmente a far partire questo percorso a cui si mirava da tempo. Voglio ricordare e precisare però come sia un percorso sperimentale della durata iniziale di sei mesi”.

L’iniziativa nasce dal progetto Way a cui la società Sporting Club Messina, che si è presa carico di questa iniziativa sperimentale, ha partecipato. Alla piscina “Campagna” ci sarà una corsia a disposizione, dalle ore 15 alle ore 16, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Un percorso che coinvolgerà i ragazzi autistici e chi vorrà prenderne parte potrà recarsi direttamente alla piscina Comunale dove troverà uno sportello a cui, portando la certificazione dovuta, potrà iscriversi.

Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche Sociali: “Prosegue il nostro percorso che punta a valorizzare i nostri spazi creando percorsi per chi ha disabilità. Questo progetto ha preso il via dal progetto Way e si è concretizzato con tecnici formati. Vedremo come evolverà e se ci saranno attività ulteriori. Crediamo che le persone con disabilità debbano vivere al meglio la città e noi come amministrazione creiamo le condizioni per realizzare ciò. L’obiettivo è quello di crescere sempre, offrendo più spazi ai potenziali e futuri utenti, in questo senso si lavora sulla miglioria e apertura di nuovi impianti”.

Francesco Giorgio, esperto allo sport e presidente Cip Messina: “Dal progetto Way nasce questo nuovo percorso di 6 mesi che coinvolgerà ragazzi autistici. Gli interventi importanti dell’amministrazione ci hanno permesso di dare questa nuova opportunità, abbiamo seminato e ora raccogliamo i frutti. L’attività di nuoto che si svolgerà in piscina sarà un avviamento al nuoto paralimpico. In questi giorni c’è un corso di formazione per tecnici della Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ndr) che ha visto coinvolti circa 40 istruttori. In questo modo in città, quando finirà il corso, ci saranno tanti istruttori che potranno seguire i ragazzi. Col tempo vedremo di ampliare la possibilità ad un sempre maggior numero di utenti, le proporzioni per allenare in questo settore sono basse, vanno da un allenatore a due atleti e al massimo da un allenatore a quattro atleti”.

Sergio Naccari, fiduciario Fin Messina: “Ringrazio l’amministrazione perché dà la possibilità alla federazione di lavorare. Noi mettiamo a disposizione le nostre competenze e conferma che questo progetto nasce dopo il progetto Way. Andando nel pratico posso dire che metteremo una corsia a disposizione il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle 16. Per chi vuole prendere parte al progetto bisognerà presentarsi con una certificazione medica e in base a questo organizzeremo le attività. Sarà presente uno sportello dello Sporting Club Messina alla Comunale, si parte dal 27 gennaio”.

