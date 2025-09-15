Messina. Allacci abusivi alla rete elettrica, denunciate 6 persone

Dovranno rispondere di furto aggravato. In corso ulteriori accertamenti per quantificare l'entità del danno

MESSINA – I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Nello specifico, nell’ambito dei servizi volti al contrasto delle illegalità diffuse, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria 6 individui, presunti responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno notato alcune anomalie nei contatori in uso agli indagati, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, cosicché da poter approfondire le verifiche.

L’accurato accertamento ha permesso di scoprire ben 6 allacci abusivi, alcuni dei quali creati ad hoc, a mezzo di bypass, ed altri con allaccio diretto, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a quantificare l’entità del danno.

Controlli notturni alla circolazione stradale

Nel corso di predisposti servizi di pattugliamento, soprattutto nelle ore serali e notturne, i carabinieri hanno inoltre sottoposto a controlli numerosi veicoli e persone, di cui alcune gravate da pregiudizi di polizia, e sono state elevate sanzioni per le violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Un individuo, inoltre, è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre un altro soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno dell’abitazione e denunciato all’A.G. per il reato di evasione.

Tre segnalazioni per uso di droga

Nell’ambito dell’attività antidroga, infine, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. In tale ambito i militari dell’Arma hanno sequestrato alcune dosi di marijuana e hashish, poi consegnate ai Carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.