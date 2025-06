Messina. Alluvione del 2 febbraio 2025: servizio gratuito di smaltimento mobili danneggiati

La documentazione dovrà essere trasmessa entro il 6 luglio 2025

In attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 10 febbraio 2025, che ha stanziato fondi straordinari a sostegno della popolazione colpita dall’evento alluvionale del 2 febbraio scorso, l’Amministrazione comunale avvia un servizio gratuito di ritiro e smaltimento di mobilio e suppellettili danneggiati. A fronte delle numerose richieste di ristoro pervenute e delle limitate risorse immediatamente disponibili, il Comune ha ritenuto prioritario dare un segnale concreto e tempestivo alla cittadinanza, anche in attesa di ulteriori risorse da parte della Protezione Civile nazionale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione Siciliana.

Tutti i cittadini coinvolti dall’evento possono presentare richiesta per accedere al servizio di smaltimento, indirizzando una comunicazione al Servizio comunale di Protezione Civile del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it.

Per poter usufruire del servizio, è necessario allegare una relazione di constatazione dei danni redatta da uno dei seguenti soggetti intervenuti durante l’emergenza: Ufficio comunale di Protezione Civile, Polizia Municipale o Vigili del Fuoco. La documentazione dovrà essere trasmessa entro il 6 luglio 2025.

“Abbiamo voluto attivare subito una misura di supporto concreto – dichiara il sindaco Federico Basile insieme all’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli – per alleviare almeno in parte i disagi patiti da tante famiglie. Siamo consapevoli che le risorse stanziate non sono sufficienti a coprire tutti i danni subiti, ma riteniamo fondamentale dimostrare attenzione e vicinanza ai cittadini colpiti. Questo servizio vuole essere una prima risposta, in attesa dell’attivazione delle ulteriori misure di ristoro che auspichiamo possano essere disposte a livello nazionale”.