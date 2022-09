Messina. Altri 400 migranti (85 minori) sbarcano al Molo Norimberga - Tempostretto

In moto la macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura

MESSINA – In fase di approdo al Molo Norimberga la Ong Open Arms 1. Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbero 402 migranti (286 uomini, 31 donne, 85 minori) di varie nazionalità (Sudan, Siria, Eritrea, Egitto, Pakistan, Etiopia, Somalia, Algeria) Le operazioni sono, come sempre, coordinate dalla Prefettura di Messina e vedono il coinvolgimento del Comune di Messina, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, Usmaf, Asp, 118, Croce Rossa, volontari, Save the Children, Unhcr, personale Easo. Degli 85 minori, solo 5 sarebbero non accompagnati.