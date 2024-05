Messina. Alunni del Nautico in tirocinio alla Capitaneria di Porto

Convenzione firmata

“Un accordo di rilevanza strategica per il nostro istituto che ci rende orgogliosi di poter offrire questa grande opportunitá ai nostri allievi”. Così la dirigente scolastico dell’I.T.T.L. Caio Duilio, prof.ssa Daniela Pistorino, a margine della firma della convenzione tra lo storico istituto di via La Farina e il comandante della Capitaneria di Porto Autorità marittima dello Stretto di Messina, Francesco Terranova. L’accordo, darà la possibilità ad un gruppo di allievi dell’istituto di fare dei periodi di tirocinio nelle strutture della Guardia Costiera nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto).

I percorsi formativi, che avranno la durata di 20 ore per ciascuno studente e si svolgeranno con cadenza bisettimanale, saranno personalizzati e coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studio. Molte le tematiche che saranno oggetto di approfondimento durante le attività di tirocinio: dalle Competenze e funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, alle Attività Sar (Salvataggio in mare), di Sicurezza della Navigazione, di Pesca e ludico-balneari, fino al Ciclo delle operazioni portuali e al ruolo e compiti dei servizi tecnico/nautici.

L’attività di formazione ed orientamento del Pcto verrà congiuntamente progettata e verificata sia da un docente tutor interno che da un tutor formativo della Guardia Costiera. Obiettivo condiviso è quello di far acquisire ai tirocinanti quelle competenze trasversali finalizzate ad una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti lo sviluppo personale e l’inserimento nel mondo del lavoro o l’eventuale proseguimento degli studi.