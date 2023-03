Messina, anche la II Municipalità ha un "baby" Consiglio. Ecco chi ne fa parte - Tempostretto

I componenti fanno parte delle scuole Leopardi, Giovanni XXIII, Luciani e Catalfamo

Nella sede della II Circoscrizione si è svolta oggi la cerimonia di insediamento del Baby Consiglio della II Municipalità e il conseguente giuramento dei “baby” consiglieri neoeletti. L’iniziativa è stata voluta dal Consiglio della II Circoscrizione, supportata dal Presidente Davide Siracusano che ha predisposto e coordinato le fasi propedeutiche.

Sono stati eletti la presidente Giulia Scotto e tre vicepresidenti Salvatore De Francesco, Vincenzo Abate e Noemi Amato, che saranno anche i coordinatori delle attività da svolgere unitamente al Consiglio.

“Sono orgoglioso per l’ottimo risultato conseguito, grazie alla collaborazione e la rete sviluppata dalla partecipazione delle diverse componenti presenti nel territorio Circoscrizionale – dice il presidente Siracusano -. C’è grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, cui hanno partecipato concretamente le Istituzioni scolastiche in tutte le sue componenti (dirigenti, insegnanti e bambini)”.

Presenti all’iniziativa Tiziana Tracuzzi, referente di “Libera” a Messina, le parrocchie rappresentate da Padre Sergio Siracusano della Parrocchia Sacra Famiglia del villaggio Cep, Padre Giovanni Ioppolo della Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire di Santa Lucia Sopra Contesse, Padre Antonio Salvo della Parrocchia Stella Maris di Minissale.

Ecco l’elenco degli alunni eletti nel Baby Consiglio della II Municipalità e a cui è stata donata una copia della Costituzione e dell’Educazione Digitale:

• I.C. “G. Leopardi” plesso Policlinico eletto Daniele Tripi;

• I.C. “G. Leopardi” secondaria di 1° grado plesso centrale eletta Giulia Scotto;

• I.C. “GIOVANNI XXIII°” plesso “M. Trimarchi” eletta Noemi Amato;

• I.C. “GIOVANNI XXIII°” secondaria di 1° grado Via Taormina n. 2, eletto Vincenzo Abbate;

• I.C. “A. LUCIANI” plesso “G. Iannello” eletta Federica Martino;

• I.C. “G. CATALFAMO” plesso “S. Annibale” eletto Gioele Crupi;

• I.C. “G. CATALFAMO” plesso “N. Giordano” eletta Ramona Pellegrino;

• I.C. “G. CATALFAMO” plesso primaria S. Lucia sopra Contesse eletto Salvatore De Francesco;

• I.C. “G. CATALFAMO” secondaria di 1° grado S. Lucia sopra Contesse eletto Giovanni Fondarò;

• I.C. “G. CATALFAMO” secondaria di 1° grado plesso centrale Cep eletto Marco Brandino.

Gli alunni sono stati accompagnati e seguiti durante il percorso dai docenti Giovanni Russo e Angelo Aliffi e dal Dirigente Angelo Cavallaro dell’I.C. “G. Catalfamo”, Caterina Azzarelli, Eleonora Pantò, Nicolina Scarfì con il Dirigente Pietro La Tona per I.C. “Giovanni XIII°”, dai docenti Carmela Freni, Maria Teresa Andronaco e la Dirigente Ersilia Caputo per l’I.C. “Giacomo Leopardi”, dalla docente Giuseppina Currò e la Dirigente Grazia Patanè dell’I.C. “Albino Luciani”. La cerimonia di insediamento è stata inserita all’interno dei percorsi di cittadinanza attiva organizzata dall’I.C. “G. Catalfamo”, dalla Parrocchia Sacra Famiglia del villaggio Cep e da Libera.