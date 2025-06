Messina, ancora grave la madre precipitata insieme alla figlia

La 41enne è ancora in prognosi riservata al Policlinico, piantonata dalla Polizia che indaga sull'omicidio-suicidio. L'ombra della depressione post parto

Messina – E’ riservata la prognosi sulle condizioni della 41enne protagonista del dramma familiare che ha scosso Santa Lucia sopra Contesse. La donna è sotto stretto controllo dei medici del Policlinico che per tutta la giornata di ieri hanno effettuato esami approfonditi per scongiurare lesioni importanti agli organi interni. Esami che proseguiranno anche oggi insieme alle cure per le molte lesioni e le fratture riportate nella caduta dal primo piano del palazzo dove abita insieme al marito.

Morire a 4 mesi tra le braccia della madre

La mamma della piccola Elisa, spirata ieri in Terapia intensiva pediatrica malgrado il disperato tentativo dei medici di strapparla alla morte, è piantonata dagli agenti di Polizia che lavora per fare luce su quello che appare un tentativo di suicidio. Il fascicolo di indagine è in mano alla sostituta procuratrice Giorgia Spiri e il titolo di reato iscritto è quella di omicidio. Al di là del freddo codice penale, però, dietro c’è il dramma di una coppia segnata per sempre da una tragedia.

Il tentato suicidio

L’ipotesi è che la donna soffrisse di depressione post parto. I primi accertamenti non fanno emergere precedenti di disturbi piscologici, ma ci sono pochissimi dubbi su quello che è accaduto ieri: la donna ha preso in braccio la figlioletta di appena 4 mesi, è uscita dall’appartamento al piano terra, ha raggiunto il ballatoio del palazzo al primo piano e si è lanciata da un’apertura che sporge su un cortile interno collegato alla strada principale che attraversa l’abitato storico del villaggio di Santa Lucia. Una vicina ha sentito le urla, il fragore della caduta dei due corpi sull’asfalto e ha subito cercato aiuto. Il 118, dopo aver tentato di stabilizzarle, ha portato mamma e figlia al Policlinico dove è arrivato anche il padre, un operaio di 45 anni in quel momento a lavoro.

Le indagini sull’omicidio-suicidio

La famiglia era conosciuta nella zona, una sorta di paesino della zona sud cittadina dove abitano anche interi nuclei familiari da generazioni. La reazione ieri è stata di choc, sia per i vicini che per i più stretti parenti della coppia, che era alla loro prima figlia.

Per tutto il pomeriggio si sono susseguiti i sopralluoghi della Scientifica della Polizia per esaminare l’abitazione e la scena della tragedia, mentre gli investigatori della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Vittorio La Torre, hanno già sentito diversi testimoni. Quando le sue condizioni lo permetteranno sarà interrogata anche la madre, con le garanzie difensive previste dalla legge.