Messina. Ancora poca acqua in alcune zone, "uno sconto in bolletta per chi ha vissuto il disagio" - Tempostretto

Ecco villaggi e vie in emergenza. Il presidente della III Municipalità Cacciotto auspica un "gesto di solidarietà da parte di Amam per il pagamento"

MESSINA – L’emergenza acqua è rientrata, dopo il black out dell’impianto di Torrerossa e Bufardo e la riparazione, ma ci sono zone che vivono ancora disagi. Scrive un lettore: “Oggi 19 settembre, ore 6.10, zona San Licandro, ancora siamo senz’acqua”. E un altro: “Ore 6 e 45, tubature e rubinetti dell’acqua ancora silenziosi… L’unica acqua che si vede gocciolare da giorni è quella dei climatizzatori”. E ancora: “A San Licandro, da cinque mesi, abbiamo l’erogazione solo un’ora. E come si fa a riempire un serbatoio di 1000 litri? Inoltre, da sei giorni, siamo senz’acqua (È arrivata, ci comunica il lettore, intorno alle 8.45)”. E infine: “Viale Giostra, a pochi metri dall’ex Mandalari, complesso Città del Sole, l’acqua è arrivata solo questa mattina per poche ore”.

Ma quali sono ancora le zone critiche? Annunziata, Via Palermo, San Licandro, quartiere Lombardo, vie di Messina Nord, secondo le segnalazioni. Nel frattempo, interviene sul tema il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto: “Mi auguro che Amam applichi uno sconto sulla prossima bolletta in favore di quei cittadini che hanno subito il grave disagio idrico di questi ultimi giorni e speriamo che sia definitivamente rientrato. Sarebbe un gesto di “solidarietà” per tanti cittadini che si sono ritrovati, in alcuni casi, a vivere veramente un dramma”.

Continua il presidente: “In attesa poi che abbiano inizio gli annunciati lavori che dovrebbero rivoluzionare la rete idrica in gran parte della città, sarebbe auspicabile una più equa distribuzione dell’ acqua. Rimanendo nell’ ambito di competenza della Terza Municipalità, ci sono infatti diversi quartieri e villaggi come Catarratti, Villaggio Aldisio, quartiere Lombardo, tanto per fare alcuni esempi, in cui l’acqua, anche in periodo di “normalità”, è garantita solo per pochissime ore. Anche gli utenti di Villa Dante reclamano che venga garantita l’acqua per l’intera giornata dall’unica fontanella ubicata all’interno della villa.

Anzi, sarebbe cosa certamente utile installare un’altra fontanella, viste l’ampiezza della villa e la massiccia frequentazione”.



