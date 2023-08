Messina. Ancora rifiuti per strada in Vico San Cosimo - Tempostretto

Segnalata nel mese di marzo, e pulita più volte, si è riformata la discarica a cielo aperto. Un'emergenza culturale e sociale

MESSINA – Di nuovo una discarica a cielo aperto nel Vico San Cosimo. Così nel mese di marzo: “Vico San Cosimo, ingresso laterale istituto Ainis. Sempre così. Ogni tanto puliscono e poi si riforma, è evidente che c’è qualcuno in zona che non fa la differenziata. Gli fate passare la voglia?”. E, ora, dopo molte precedenti bonifiche, una nuova foto del 21 agosto 2023.

Lo abbiamo scritto e continueremo a scriverlo: serve una svolta culturale e sociale. Il territorio è di tutti e ognuno deve fare la sua parte. Non si può tollerare che a ogni azione di bonifica segua poi il ritorno alla sporcizia e al degrado. Non bisogna rivolgersi ai cosiddetti “svuota cantine” che agiscono nell’illegalità; non bisogna creare discariche a cielo aperto; lasciare sporcizia a terra; non raccogliere le deiezioni canine.

Non ci stancheremo di scriverlo: basta rifiuti

A Messina va ribadito l’ovvio? Non ci stancheremo di farlo. Di segnalare. Di denunciare. Soprattutto da qui, da una correzione di un comportamento sbagliato, può partire un’inversione di tendenza. Graduale, nel tempo, ma inesorabile. Facciamolo per le nuove generazioni.

Pretendiamo il massimo dalle istituzioni, incalziamole, ma anche noi, come cittadini, dobbiamo fare la nostra parte.

