Messina, Andrea Lo Castro non è più avvocato - Tempostretto

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dopo la condanna definitiva. Non è la sola cancellazione "eccellente"

MESSINA – Si chiude con la cancellazione dall’albo degli Avvocati il procedimento disciplinare nei confronti di Andrea Lo Castro, il professionista messinese condannato in via definitiva a 9 anni alla fine del processo Beta sugli affari del ramo messinese dei Santapaola. La delibera è siglata dal presidente dell’Ordine di Messina Paolo Vermiglio e arriva mentre è alle ultime battute il dibattimento di un altro processo che vede al centro il legale d’affari, in passato anche consulente degli enti pubblici messinesi, ovvero quello nato dall’operazione Default.

Procedimento disciplinare a norma dell’articolo 17, ovvero quello che riguarda gli avvocati che violano le norme penali, chiuso con la cancellazione anche per un altro gettonato consulente di enti locali, ovvero l’avvocato Francesco La Face, coinvolto ne l‘operazione Acquewin sull’attività di recupero crediti dell’ente locale al Comune di Taormina. La decisione del consiglio dell’ordine è stata sancita con la stessa delibera siglata dal presidente che reca la data del 25 ottobre.