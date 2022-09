Messina. Anno scolastico inaugurato a Bisconte e Giostra, istituzioni vicine ai contesti fragili - Tempostretto

L'inaugurazione simbolica in coincidenza con l'avvio delle lezioni

Il provveditore Stello Vadalà, la prefetta Cosima Di Stani e il sindaco Federico Basile hanno inaugurato simbolicamente il nuovo anno scolastico prima alla scuola elementare di Bisconte e poi alla scuola media di Villa Lina, a Giostra.

Scopo dell’iniziativa presenziare al suono della prima campanella per attestare la vicinanza delle Istituzioni locali a tutte le scuole di Messina e provincia, in particolare a quelle che operano in contesti socio – culturali fragili.