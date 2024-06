Messina. Annullato il concerto di Sfera Ebbasta

Chi ha acquistato il biglietto online sarà rimborsato automaticamente, ecco come fare per chi ha acquistato in punto vendita

Per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista, la data di Sfera Ebbasta prevista per il 6 luglio 2024 allo stadio Franco Scoglio di Messina è annullata.

Coloro che hanno acquistato il biglietto online riceveranno il rimborso automaticamente, coloro che invece l’hanno acquistato presso un punto vendita potranno fare richiesta di rimborso a questo link dal 25 giugno al 25 luglio.

