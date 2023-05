Messina. Appalti in regola, intesa tra Autorità Portuale e Guardia di Finanza - Tempostretto

Azioni condivise per contrastare corruzione e illegalità

MESSINA – La priorità è la prevenzione negli appalti pubblici. Soprattutto in relazione ai fondi del Pnrr, Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina e Guardia di Finanza siglano un protocollo d’intesa per 24 mesi.

“L’obiettivo è uno scambio d’informazioni e analisi per individuare situazioni d’irregolarità negli appalti pubblici e contrastare corruzione e illegalità”, ha sottolineato il colonnello Gerardo Mastrodomenico. La firma del protocollo è avvenuta nella caserma “Cotugno” della Gdf, sede del comando provinciale.

Per Mario Mega, presidente dell’Adsp, “questo accordo garantisce un controllo non solo preventivo sull’aggiudicazione degli appalti ma anche un monitoraggio sull’andamento e l’esito finale dei lavori. In una fase così importante in termini economici, sappiamo come è cruciale che i tempi e gli impegni siano rispettati”.