Messina. Luminaria rischia di crollare, chiusa la via Tommaso Cannizzaro

L'intervento dei Vigili del fuoco

MESSINA – Intervento del Vigil del Fuoco questo pomeriggio in via Tommaso Cannizzaro per mettere in sicurezza una luminaria pericolante. A causa delle raffiche di vento, infatti, l’installazione luminosa oscillava pericolosamente, tanto da far temere un imminente crollo. Scattata la segnalazione sul posto sono giunti di Vigili del fuoco, che hanno constatato lo stato di pericolo. In attesa che la luminaria venga messa in sicurezza. La parte alta della via Tommaso Cannizzaro è stata chiusa al transito e il traffico dei mezzi, con l’ausilio della Polizia municipale, è stato dirottato sulle vie Sacro Cuore e Lenzi.