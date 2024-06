Messina. Arena beach stadium, a Capo Peloro si alza il sipario sul Beach soccer nazionale

Da domani a domenica la fase finale della Coppa Italia di Beach Soccer. Il villaggio è attivo già da giorni e ha ospitato già la tappa del campionato siciliano

di Simone Milioti

MESSINA – Dopo l’evento internazionale di Beach Volley al Duomo, Messina accoglie un altro evento sportivo, questa volta a livello nazionale: il Beach Soccer a Capo Peloro. L’Arena Beach Stadium è stata inaugurata questa sera alla presenza di numerose personalità, tra cui il sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, l’assessora regionale allo Sport Elvira Amata, Leonardo Lacava, rappresentante provinciale della Lega nazionale dilettanti, Giuseppe Bosco della Consulta nazionale del dipartimento beach soccer, Fabio Nicosia del dipartimento Beach soccer, oltre al direttore generale del Comune Salvo Puccio e al coordinatore del settore Beach soccer Roberto Desini.

L’Arena, che da domani ospiterà i match della Coppa Italia fino a domenica 30 giugno, ha già accolto una manifestazione di Beach Soccer. Il campo e il villaggio sono attivi dal 20 giugno e nelle giornate precedenti si è svolta la tappa del campionato siciliano di Beach Soccer, “Sabbie di Sicilia”, che ha visto trionfare due squadre locali: la Riviera Nord nel torneo maschile e l’Unime in quello femminile.

Amata ha descritto l’evento come “importante” e ha sottolineato il ruolo dello sport come strumento di benessere e inclusione sociale. Ha inoltre evidenziato l’importanza del turismo come industria chiave per ogni regione e città, e come la presenza di eventi possa rendere un luogo più attraente. Ha elogiato gli organizzatori per aver saputo coniugare l’evento sportivo con il territorio, creando il villaggio.

Finocchiaro ha sottolineato la differenza tra il beach volley e il beach soccer, quest’ultimo scelto per valorizzare il luogo e la riserva protetta. Ha espresso la volontà di far conoscere il brand Messina e ha anticipato la diretta su DAZN, aspettandosi un grande seguito. Ha lodato l’organizzazione dell’evento da parte della federazione e l’importanza di valorizzare i luoghi attraverso eventi di questo tipo.

Basile ha parlato del desiderio di riscatto di Messina, che negli ultimi anni sta cercando di liberarsi della nomea di cenerentola e di riprendere un ruolo di rilievo. Ha ricordato l’evento di beach volley organizzato l’anno scorso in Piazza Duomo e ha espresso la volontà di continuare ad organizzare eventi che aumentino l’attrattività della città.

Articoli correlati