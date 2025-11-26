Messina. Armi clandestine in casa, arrestato 21enne

Un fucile con 32 cartucce e una pistola

Un arresto per “detenzione di armi clandestine e munizioni” è stato eseguito ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, che hanno scovato – a casa di un 21enne, messinese – un fucile a canne mozze con 32 cartucce e una pistola con matricola abrasa.

L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare. In una busta nascosta sopra un pensile della cucina, i carabinieri hanno trovato il fucile e le relative munizioni, nonché la pistola, in relazione alle quali il giovane non aveva alcun titolo di detenzione.

Il 21enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Messina, mentre le armi e le munizioni – dopo essere state sequestrate – saranno poi consegnate ai Carabinieri del Ris di Messina per gli esami balistici del caso, finalizzati non solo a risalire alla loro provenienza, ma anche a verificare l’eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati.