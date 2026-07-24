Messina. Asili nido comunali, pubblicate le graduatorie per l’anno 2026-2027

Ecco l'elenco degli ammessi al servizio per i più piccoli

Un passaggio atteso da centinaia di famiglie messinesi in vista della ripresa delle attivita educative del prossimo autunno. Messina Social City ha reso nota la pubblicazione della graduatoria relativa alle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/2027.

Consultazione online e dettagli sul provvedimento

Gli elenchi, elaborati sulla base dei requisiti e dei punteggi previsti dal bando di partecipazione, sono accessibili e scaricabili qui. Attraverso il documento, i genitori potranno verificare la posizione dei propri figli all’interno della graduatoria stilata per le diverse strutture comunali presenti sul territorio cittadino.

Al momento, si tratta di soli cinque asili: Cep, Giostra, Camaro, San Licandro e Lupetto Vittorio; ma l’elenco dovrebbe presto ampliarsi.