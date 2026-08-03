Messina. All’asta la Casa dello Studente del Policlinico

Offerte entro il 6 ottobre per il grande edificio multipiano in costruzione

MESSINA – L’Università degli Studi di Messina ha indetto un bando di gara per la vendita, a mezzo asta pubblica, dell’immobile denominato “Casa dello Studente”. Si tratta di un complesso edilizio situato in Via Consolare Valeria, nelle immediate adiacenze del Policlinico Universitario.

L’alienazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo lo scorso 20 luglio. La struttura, come si evince dalla documentazione ufficiale, è attualmente libera e immediatamente disponibile.

Un’opera travagliata

La storia di questo cantiere affonda le radici nel passato: i lavori erano stati consegnati nell’agosto del 2018 su un’area di 870 metri per cinque piani fuori terra (con 42 camere singole, sale studio, palestra e servizi per gli studenti disabili) strutturato secondo un modello organizzativo “ad albergo”. Ma dopo l’avvio e la realizzazione della sola struttura grezza in cemento armato e laterizio, i lavori si sono interrotti, lasciando l’edificio incompiuto.

L’immobile all’asta

Il cespite è descritto come un edificio multipiano, attualmente allo stato rustico con struttura in cemento armato e tamponature in laterizio. L’immobile sorge su un’area di sedime di proprietà universitaria. Il prezzo base d’asta è stato fissato in 2 milioni 579mila euro e la vendita avverrà con il metodo delle offerte segrete in busta chiusa, da confrontarsi con il prezzo base, e con il sistema del massimo rialzo. Non saranno ammesse offerte al ribasso.

Come Partecipare

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 10 del 6 ottobre 2026. Il plico, contenente le due buste sigillate (“A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica”), dovrà essere recapitato al Protocollo Generale dell’Università degli Studi di Messina, in Piazza Salvatore Pugliatti 1, tramite posta o brevi manu. A pena di esclusione, dovrà essere costituita una cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta, quindi 25mila 790 euro.

L’Aggiudicazione

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica l’8 ottobre 2026 alle ore 10 nei locali dell’Università in via Consolato del Mare. L’immobile sarà aggiudicato a chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.