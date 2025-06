Messina, Atm assume 20 autisti per il mese di luglio

A fare la selezione Adecco Italia Spa, con possibilità di proroga. Delusi gli ex interinali: "Ma De Luca non era per il concorso pubblico?"

MESSINA – “Adecco Italia Spa ricerca per Azienda Trasporti Messina spa 20 autisti per il trasporto pubblico cittadino. Sarà requisito preferenziale avere esperienza pregressa nella medesima mansione e la conoscenza del territorio del Comune di Messina. Requisito obbligatorio il possesso della patente D + CQC o DE + CQC”, comunica l’agenzia interinale.Gli autisti ad Atm servono dal primo al 31 luglio, con possibilità di proroghe sino al 30 settembre.

Inquadramento Ccnl Autoferrotranvieri parametro 140 operatore di esercizio. “Le risorse individuate si occuperanno della conduzione dei mezzi pubblici per il trasporto delle persone all’interno del comune di Messina. Orario di lavoro previsto è di 39 ore settimanali su turni 6 gg su 7, dal lunedì alla domenica, con fascia oraria che va dalle 04,00 alle 00,30 e possibilità di turno notturno”, fa sapere Adecco Italia.

La delusione degli ex interinali

Polemico un gruppo di ex interinali: “Un dettaglio non secondario: anche questa volta si tratta di una procedura che passa attraverso un’agenzia interinale, senza alcun concorso pubblico. La contraddizione è evidente. L’incoerenza dell’ex sindaco Cateno De Luca, così come quella dell’azienda Atm Spa, emerge con forza. Gli stessi strumenti e modalità di selezione che nel 2018 erano stati aspramente criticati e definiti inaccettabili – tanto da portare a insulti e criminalizzazioni pubbliche – oggi vengono adottati senza batter ciglio. Il passato ritorna ma senza memoria”.