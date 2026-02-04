 Messina. Atm: "I lavori di riqualificazione della linea tram proseguono senza alcun ritardo"

Messina. Atm: “I lavori di riqualificazione della linea tram proseguono senza alcun ritardo”

Redazione

Messina. Atm: “I lavori di riqualificazione della linea tram proseguono senza alcun ritardo”

Tag:

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 21:30

La presidente di Atm Carla Grillo replica al consigliere Gioveni

“I lavori di riqualificazione della tranvia procedono secondo cronoprogramma e senza alcun intoppo o ritardo”. La presidente di ATM Carla Grillo replica alla nota del consigliere comunale Libero Gioveni.

“L’esecuzione degli interventi previsti nel progetto esecutivo – spiega la massima rappresentante dell’Azienda Trasporti – sta andando avanti regolarmente e con la giusta tempistica. Anche i non addetti ai lavori possono verificare di persona quanto sto dichiarando, semplicemente osservando l’avanzamento dei lavori sul viale San Martino. Prima delle vacanze di Natale abbiamo riconsegnato alla città il tratto del viale, lato mare, che arriva fino alla via Santa Cecilia ed immediatamente dopo le festività natalizie abbiamo riaperto i cantieri nel lato monte. Nelle prossime settimane cominceranno, inoltre, i lavori a Piazza della Repubblica”.

“Credo che parlare di cantieri fantasma – puntualizza ancora la presidente Grillo – sia profondamente scorretto nei confronti dei cittadini. Tra l’altro, al di là dei lavori in atto sul viale San Martino, gli operai dell’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. stanno lavorando sulle parti elettriche della linea tranviaria e sebbene questo tipo di interventi sia meno impattante, e dunque meno visibile, risulterà particolarmente efficace per la riqualificazione complessiva della linea tranviaria e il miglioramento del servizio tram non appena rientrerà in funzione”.

In merito alla manutenzione della tranvia – precisa la presidente – al momento si stanno effettuando interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza dell’infrastruttura in vista della riattivazione del servizio. Tuttavia, ATM non sostiene costi fissi ma paga gli interventi che vengono di volta in volta realizzati dalla ditta incaricata, motivo per il quale non ci sono sprechi a carico della comunità. Riguardo all’aspetto occupazionale, mi corre l’obbligo di evidenziare che ATM non ha alcuna competenza o responsabilità diretta, pertanto non riesco a capire perché il consigliere Gioveni tiri in ballo la nostra azienda”.

Un commento

  1. Lentopede 4 Febbraio 2026 22:04

    A mio parere dopo questa nota del Presidente dell’atm il consigliere Gioveni deve informarsi molto ma molto di piu’, povera messina in quale mani in futuro potresti cadere!!!!

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED