Messina. Atm potenzia i servizi per il Pride dello Stretto - Tempostretto

Novità in occasione della manifestazione di sabato 23 luglio

MESSINA – In occasione del Pride dello Stretto previsto per sabato 23 luglio, Atm ha previsto un potenziamento del servizio per favorire i viaggiatori. In particolare, sia la linea 1 shuttle 100 che il tram avranno la frequenza diurna fino alle 2:00 del giorno successivo. Inoltre, sono previste due navette che faranno spola, con cadenza di 20 minuti, dalle 16:00 alle 21:00 tra il Terminal Annunziata con il Terminal Cavallotti.

La linea 1 shuttle 100 durante la manifestazione varierà il proprio percorso di marcia e in direzione nord, giunta in via Tommaso Cannizzaro, proseguirà in via Garibaldi, mentre in direzione sud dalla via Garibaldi svolterà in via I Settembre e poi in via La Farina.

Per la chiusura del traffico prevista dalle 16:00 alle 21:00 di:

corso Cavour (nel tratto compreso tra Via della Munizione e via T. Cannizzaro);

Piazza Antonello;

via T. Cannizzaro (nel tratto compreso da Corso Cavour e via Garibaldi);

Via Garibaldi, carreggiata monte (nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e Largo Minutoli)

Sono previste delle variazioni anche delle linee 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 26 – 31 – 33.

