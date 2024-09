Messina Attiva in azione per ripulire la spiaggia di Tremestieri

Appuntamento domenica 8 settembre dalle 17.30 alle 19.30 aperto alla cittadinanza

MESSINA – Messina Attiva si prepara a una nuova raccolta di rifiuti in spiaggia. Domenica 8 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, l’associazione ripulirà la spiaggia di Tremestieri (qui il punto di ritrovo: https://maps.app.goo.gl/xKSVE581VXAKKTvT8?g_st=com.google.maps.preview.copy). Un evento a cui sono invitati tutti i cittadini che vorranno partecipare, sia per ripulire la zona sia per perseguire l’obiettivo di Messina Attiva: promuovere il senso di comunità e la responsabilità collettiva, sensibilizzando sulle questioni ambientali.

Saranno forniti guanti e sacchi. Messina Attiva ha anche voluto ringraziare Messina servizi per i sacchi forniti e “la gestione dei rifiuti dopo l’evento. Senza il loro supporto, non saremmo in grado di intervenire. Un grazie anche agli abitanti di Tremestieri che ci hanno segnalato, con immagini, la delicata situazione della spiaggia”.