Messina Attiva torna in spiaggia: raccolta per il festival The Bunch a Capo Peloro

I volontari faranno da "apripista all'evento" e parteciperanno poi l'8, insieme ad altre associazioni "per fare rete"

MESSINA – Il prossimo 5 agosto i volontari di Messina Attiva si sono dati appuntamento a Capo Peloro, in contrada Torre Bianca, per una raccolta in spiaggia alla vigilia dell’avvio del festival “The Bunch”, che si terrà tra il 6 e l’8 agosto.

“Lo faremo – spiegano gli attivisti – per dare sostegno come sempre all’ambiente che ci ospita e per fare da apripista all’evento. Una manifestazione che comprenderà una varietà di performance di danza e teatro, workshop, conferenze, concerti e mostre al fine di celebrare il concetto di comunità come risposta alla sensazione di isolamento e frammentazione spesso generata dalla nostra società globalizzata e digitalizzata”.

Messina Attiva, a parte l’operazione del 5 agosto, sarà presente alla Fondazione Horcynus Orca l’8 alle 16.30 per un dibattito con altre associazioni e realtà del territorio, tra reti, proposte e idee.