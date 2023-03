Messina, auto Atm parcheggiata male. Il sindaco: "Grave, tutti dobbiamo rispettare le regole" - Tempostretto

L'Azienda Trasporti fa campagne contro la sosta selvaggia. E poi...

#mancastamanera è lo slogan usato da Atm per la sua campagna anti sosta selvaggia. Peccato che, a volte, a non rispettare le regole sia la stessa azienda, come accade nella foto che sta facendo il giro su Facebook.

“Dispiace sapere che i cittadini non rispettino la propria città con gesti di questo tipo – commenta il sindaco Federico Basile -. Ancora più grave che siano lavoratori dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico locale a farlo. Il messaggio deve essere più forte: dobbiamo tutti rispettare di più le regole, la nostra città e noi stessi quali attori della vita pubblica. #mancastamanera vale per tutti ancora di più per noi”.