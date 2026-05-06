 Messina, auto contro moto sul viale Europa

Messina, auto contro moto sul viale Europa

Alessandra Serio

Messina, auto contro moto sul viale Europa

mercoledì 06 Maggio 2026 - 17:55

Un ferito nell'impatto avvenuto vicino all'ospedale Piemonte

Messina – Schianto auto contro moto, oggi, sul viale Europa, nel tratto interessato dai lavori di completamento del parcheggio. Il motociclo e l’autovettura si sono scontrati e un giovane ha avuto la peggio.

Incidente sul viale Europa, cos’è accaduto

Immediato l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato il ferito al vicino ospedale Piemonte. Sul posto due pattuglie della Polizia municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina.

Auto contro moto, c’è un ferito

La dinamica dell’impatto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’incidente, verificatosi sulla corsia mare-monte del viale Europa, all’altezza dell’ospedale militare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Salita Tremonti, la “chiesetta” in mezzo al parco non verrà demolita VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED