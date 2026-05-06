Messina, auto contro moto sul viale Europa

Un ferito nell'impatto avvenuto vicino all'ospedale Piemonte

Messina – Schianto auto contro moto, oggi, sul viale Europa, nel tratto interessato dai lavori di completamento del parcheggio. Il motociclo e l’autovettura si sono scontrati e un giovane ha avuto la peggio.

Incidente sul viale Europa, cos’è accaduto

Immediato l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato il ferito al vicino ospedale Piemonte. Sul posto due pattuglie della Polizia municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina.

Auto contro moto, c’è un ferito

La dinamica dell’impatto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’incidente, verificatosi sulla corsia mare-monte del viale Europa, all’altezza dell’ospedale militare.