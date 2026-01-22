 Messina. Avviati i lavori di consolidamento sulla SP45 a Massa San Nicola

Messina. Avviati i lavori di consolidamento sulla SP45 a Massa San Nicola

giovedì 22 Gennaio 2026 - 08:30

L’intervento si è reso necessario a seguito di gravi dissesti del piano stradale

MESSINA – Sono iniziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada provinciale SP45 “4 Masse”, nel tratto che attraversa la frazione di Massa San Nicola, nel territorio collinare del Comune di Messina.

L’intervento, promosso dalla Città metropolitana di Messina, si è reso necessario a seguito di gravi dissesti del piano stradale che avevano compromesso la sicurezza della circolazione.

Il cedimento strutturale della carreggiata ha provocato il collasso di ampie porzioni di asfalto, lasciando scoperti gli strati sottostanti di fondazione e il materiale inerte. Una situazione che ha imposto la chiusura parziale della strada e l’installazione di barriere di sicurezza e recinzioni arancioni per delimitare l’area interessata.

Le operazioni in corso prevedono il consolidamento del piano stradale e la realizzazione di una palificazione di sostegno, finalizzata a garantire la stabilità del versante e della sede viaria. Sono inoltre in corso rilievi geologici e indagini geognostiche, mediante carotaggi, per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del terreno.

L’intervento interessa un’area particolarmente delicata dal punto di vista geomorfologico, caratterizzata da versanti collinari e vegetazione fitta, fattori che incidono sulla stabilità del terreno, soprattutto in presenza di eventi meteorologici intensi.

I lavori rientrano in un più ampio programma di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie del territorio metropolitano. L’obiettivo è garantire maggiori condizioni di sicurezza per residenti e utenti della strada, assicurando al contempo la continuità dei collegamenti tra le frazioni collinari e il centro urbano.

La Città Metropolitana di Messina continuerà a monitorare l’evoluzione del cantiere fino al completamento dell’opera, che consentirà la piena riapertura della strada e il ripristino delle normali condizioni di transito in una zona strategica per la mobilità locale.

