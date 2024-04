Strada chiusa durante le operazioni di messa in sicurezza

MESSINA – Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio in via Placida, in seguito al distacco di pezzi pericolanti di un balcone in un palazzo storico. Per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza è stato necessario chiudere al traffico la via Placida, dal mercato Murricello al mercato Sant’Orsola.