Messina, bando per 4 stagisti al Tribunale dei minori

Come partecipare al tirocinio di 18 mesi alla Procura dei Minori

MESSINA – Devono essere presentati entro il 14 febbraio le domande per la partecipazione alla selezione di 4 stagisti che andranno ad effettuare il tirocinio al Tribunale dei Minori di Messina.

Il bando è aperto ai laureati in giurisprudenza di un corso almeno quadriennale con non meno di 105 su 110 di punteggio di laurea o una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

Lo stage durerà 18 mesi, prevede attività per un minimo di 900 ore annue alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, ogni tirocinante sarà affiancato da un magistrato formatore col quale collaborerà per:

Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del

fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti; redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e

giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;

magistrato;

magistrato; Formulazione dei capi di imputazione;

Redazione di bozze di provvedimenti sia nel settore penale, che nel settore civile minorile;

Assistenza alle udienze preliminari;

Assistenza alle udienze dibattimentali;

Altri compiti assegnati direttamente dal Magistrato nell’ambito dell’art. 73 precitato

Modalità di partecipazione, fax simile di domanda e bando integrale sono ricavabili all’indirizzo internet.