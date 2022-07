Messina. Basile dal comandante della Brigata "Aosta": "Grande supporto per la comunità" - Tempostretto

Il sindaco ha fatto visita al generale Giuseppe Bertoncello, ringraziando l'attività dell'Esercito in favore della città durante la pandemia

MESSINA – “La presenza dell’Esercito Italiano è stata preziosa e di grande supporto psicologica per la nostra comunità messinese, fortemente provata dall’emergenza sanitaria”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha voluto esprimere il proprio elogio all’attività dell’Esercito durante la visita di cortesia al comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, il generale Giuseppe Bertoncello.

Basile: “Saluti testimonianza di collaborazione”

“Al di là di uno scambio di saluti istituzionali è stato un momento – ha sottolineato il Sindaco – per ribadire ancora una volta i rapporti di collaborazione con i militari della Brigata Aosta testimonianza di quanto l’Esercito Italiano sia sempre pronto a collaborare in maniera sinergica a fianco dell’Amministrazione comunale in particolari situazioni di necessità attraverso interventi che l’Esercito ha sempre fatto e continuerà a fare in ambiti di Protezione civile”. Bertoncello ha replicato sottolineando che “la Brigata Aosta è cittadina onoraria di Messina da sempre parte integrante del tessuto cittadino”.