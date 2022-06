Messina. Basile incontra il rettore Cuzzocrea: "Insieme per frenare l'esodo dei giovani" - Tempostretto

Il sindaco si è confrontato con il rettore dell'Università di Messina

MESSINA – Il sindaco Federico Basile si è recato oggi in visita dal magnifico rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea. “E’ stato un confronto gradevole – ha dichiarato il sindaco Basile – nel corso del quale è stato ribadito l’accordo di cooperazione tra i due Enti, che ha permesso negli ultimi anni di raggiungere risultati proficui per la nostra città. Proseguirà quindi il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale nella pianificazione e attuazione delle strategie di Agenda Digitale e innovazione dei servizi pubblici coerenti con il paradigma della Città Smart secondo le sue diverse declinazioni tecnologiche, economiche e sociali. Abbiamo affrontato anche altre tematiche come quella relativa al continuo esodo dei nostri giovani lontano dalla Sicilia e alla creazione di soluzioni alternative, creando i necessari presupposti, affinché ciò avvenga sempre più in minor misura”.