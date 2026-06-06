Messina, basta stragi sulle strade. Nasce l’associazione Selvaggia91

In memoria di Milena Visalli l'associazione per la sicurezza stradale

Messina – Sono passati 6 anni dal giorno in cui perse la vita Milena Visalli, falciata dalla manovra azzardata di una conducente. Da quel giorno sua madre, Marilena De Stefano, ha lavorato incessantemente per promuovere la sicurezza sulle strade. Incontri a scuola, dibattiti, momenti formativi di diverso genere ed un premio alla memoria di sua figlia, insomma tanti giorni e tante ore dedicate a parlare con i ragazzi – e non solo – per spiegare loro perché guidare in sicurezza salva le vite.

Prevenzione e sicurezza, nasce l’associazione in nome di Milena

Un dolore, quello per la perdita della figlia, che Marilena ha saputo trasformare in dono al prossimo, diventando attivista sociale nella prevenzione alle vittime della strada. Da oggi porterà avanti questo impegno sotto il nome di Selvaggia91. Era questo l’appellativo da motociclista di Milena ed è questo il nome dell’associazione che opererà in sua memoria. L’avvio delle attività sarà presentato nella casa museo di Milena a Zafferia (via Casciaro 9 ore 17.30).

Cinque anni di un processo troppo lungo

Milena si è spenta a soli 34 anni sulla litoranea, sbalzata a terra dall’utilitaria guidata da una 70enne che ha compiuto inversione di marcia in un punto vietato. Il processo, a 6 anni dalla tragedia e 5 anni dal rinvio a giudizio, è ancora in corso in primo grado, lontano dalla conclusione.