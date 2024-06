Messina. Beach Volley al Duomo, la coppia canadese entra in tabellone

Nella prima giornata le qualificazioni. Per la coppia nord americana il Duomo è "beautiful" e il nostro cibo "amazing"

MESSINA – Il Beach Volley al Duomo. Nella giornata di giovedì si sono giocate le prime partite che hanno emesso i primi verdetti con coppie eliminate dalle qualificazioni e altre che sono entrate in tabellone. In particolare la vittoria di Ozee/Glagau ai danni della coppia italiana Sestini/Ditta ha portato la coppia canadese, l’unica tra maschile e femminile, nel tabellone principale. Subito dopo la loro partite le abbiamo intervistate.

Amy Ozee è nata negli Stati Uniti, da genitori canadesi, e gioca per il Canada da poco. La compagna Kaylee Glagau, canadese di Mississauga, ha finito da poco la scuola e rappresenta la sua nazione ormai da qualche anno. Alla domanda su come si sono trovate nelle prime giornate a Messina Amy risponde: “This is beautiful/Questo è stupendo”, indicando il Duomo. “La chiesa è bellissima e le persone sono molto gentili. È la mia prima volta in Italia e fin qui è stato fantastico”. Mentre per Kaylee non è la prima volta in Sicilia, avendo lei partecipato due anni fa alla tappa di Beach Volley a Giardini Naxos, “trovo la Sicilia meno cara di Roma ad esempio e il cibo è fantastico”.

Sono entrate in tabellone superando le avversarie italiane nel turno finale: “Siamo qui sia per divertirci che per cercare punti dal tabellone principale per le Olimpiadi del 2028. È il secondo torneo che giochiamo insieme e siamo molto entusiaste di essere qui” dice Kaylee. Sulla differenza di temperatura rispetto al loro paese Amy ammette: “Si qui è molto caldo ed è dura, ma ci stiamo adeguando”. Le due atlete nell’immagine in evidenza insieme allo studente Thomas Granza che ha fatto da interprete.

Le coppie femminili nel tabellone principale

Orsi Toth/Bianchi (ITA)

Kozuch/Schneider (GER)

Bianchin/Scampoli (ITA)

Neuschaeferova/Svozilova (CZE)

Niederhauser/Kerner (SUI)

Fleming/Milutinovic (AUS)

Mancinelli/Mattavelli (ITA)

Slukova/Zolnercikova (CZE)

Grune/Christ (GER)

Hollas/Remmelg (EST)

Uhl/Schurzholz (GER)

Orsi Toth/Cali (ITA)

Bentele/Bossart (SUI)

Sakai/Kashihara (JPN)

Evans/Keefe (ENG)

Ozee/Glagau (CAN)

Articoli correlati