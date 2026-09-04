 Messina, bimba di sei mesi trasportata d'urgenza in volo per il ricovero al Bambino Gesù di Roma

Messina, bimba di sei mesi trasportata d’urgenza in volo per il ricovero al Bambino Gesù di Roma

Redazione

Messina, bimba di sei mesi trasportata d’urgenza in volo per il ricovero al Bambino Gesù di Roma

venerdì 04 Settembre 2026 - 21:35

L'intervento richiesto dalla Prefettura e poi la partenza dall'aeroporto di Catania

MESSINA – A richiedere il volo la Prefettura di Messina. Oggi è stato necessario trasportare d’urgenza una bimba di sei mesi, con un jet dell’Aeronautica militare, dall’aeroporto di Catania (dopo lo spostamento da Messina) a Ciampino per il ricovero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il tutto, come è prassi, con il coordinamento e il via libera della presidenza del Consiglio dei ministri.

La bimba proveniva da Modica ed era stata trasferita a Messina.

Intorno alle 15.30 l’atterraggio e poi il trasporto a cura del 118. L’operazione è stata compiuta dal velivolo Gulfstream G650 del 31esimo stormo dell’Aeronautica militare.

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