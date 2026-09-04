Messina, bimba di sei mesi trasportata d’urgenza in volo per il ricovero al Bambino Gesù di Roma

L'intervento richiesto dalla Prefettura e poi la partenza dall'aeroporto di Catania

MESSINA – A richiedere il volo la Prefettura di Messina. Oggi è stato necessario trasportare d’urgenza una bimba di sei mesi, con un jet dell’Aeronautica militare, dall’aeroporto di Catania (dopo lo spostamento da Messina) a Ciampino per il ricovero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il tutto, come è prassi, con il coordinamento e il via libera della presidenza del Consiglio dei ministri.

La bimba proveniva da Modica ed era stata trasferita a Messina.

Intorno alle 15.30 l’atterraggio e poi il trasporto a cura del 118. L’operazione è stata compiuta dal velivolo Gulfstream G650 del 31esimo stormo dell’Aeronautica militare.