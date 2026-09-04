Incendio sui colli e sull’autostrada Messina-Palermo dopo la galleria Telegrafo

Il Cas invita chi guida alla prudenza e a tenere acqua a bordo. C'era già l'allerta per A18 e A20

MESSINA – Ancora fiamme. Ancora incendi: stasera nell’autostrada A20 Messina-Palermo dopo la galleria Telegrafo. Il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, invita alla prudenza (ore 20.29). Dei cittadini ci avevano già segnalato un incendio sui colli. Da lì dovrebbe essere partito l’incendio fino all’autostrada.

Da parte sua, Autostrade Siciliane ricorda l’allerta su A18 e A20, dato che sono previste forti ondate di calore. Ed era stato già evidneziato il rischio incendi sulle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania e Siracusa-Gela.

In particolare, il Cas invita a tenere acqua a bordo. “La sicurezza prima di tutto”.