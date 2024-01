Messina, botte a scuola: genitore aggredisce insegnanti e li manda all’ospedale

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi

MESSINA – E’ accaduto nella tarda mattina di oggi in una sede staccata dell’Istituto Nautico Caio Duilio: il genitore di uno degli allievi è entrato nello stabile per protestare con uno dei professori. La discussione pare sia degenerata in fretta e l’uomo, dopo aver rivolto parole per nulla amichevoli verso tutto il personale, ha colpito due insegnanti. L’ambulanza ha trasportato entrambi in ospedale per verificare l’entità delle lesioni e per curare i due malcapitati.

I contorni esatti dell’accaduto sono in fase di ricostruzione e anche la scuola sta verificando l’episodio. La preside preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni sull’accaduto, in attesa degli accertamenti del caso. “E’ chiaro però – spiega comunque la dirigente – che é innegabile che se accade una cosa simile in un Istituto d’eccellenza come il Caio Duilio esiste una crisi di valori ed un disagio sociale sui quali bisogna intervenire con tempestività ed efficacia congiuntamente: istituzioni, scuole e famiglie”.

Al di là dell’episodio e dei dati, sono sempre di più i dirigenti scolastici e le insegnanti che registrano un acuirsi delle difficoltà nei rapporti tra scuola e insegnanti, o tra docenti ed allievi. Il caso in una scuola come il Nautico appare ancor più eccezionale, trattandosi di una scuola preferita da ragazzi che hanno la propensione alla divisa, una sorta di accademia insomma.